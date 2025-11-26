東京・浅草にある人気観光地、雷門近くの地下駐車場で、車のエンジン部分が燃える火事がありました。26日午後1時過ぎ、台東区雷門の3階建ての地下駐車場で車のエンジン部分から出火し、約2時間後に消し止められました。運転していた男性と、一緒に乗っていた女性にけがはありませんでした。男性は「ボンネットから煙が上がった。何週間か前から焦げくさかった」などと話しているということです。