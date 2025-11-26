大分県大分市佐賀関の大規模な火災は26日で発生から9日目ですが、いまだに鎮火には至っていません。26日は火が燃え移った離島の状況を消防隊員が上陸して確認する調査が初めて行われました。 蔦島 ◆TOS渡辺一平記者「ヘリコプターの中に人が入っていく。離島の調査に入っていたとみられる」 大分市佐賀関の大規模火災の発生から9日目。約170棟の建物が焼けた半島側の住宅街から約1.4キロの場所にある離島