香港の高層住宅で火災が発生し、4人が死亡しました。映像を見ると、高層住宅一帯が炎と黒煙に包まれ、時折、爆発音も聞こえます。香港メディアによりますと、日本時間26日午後4時前、香港北部の高層住宅で火災が発生しました。この火事で、これまでに4人が死亡、うち1人は消防士です。また、3人が負傷していて、そのうち2人が重傷だということです。午後18時55分現在も消火活動や救助活動が行われていますが、多くの住民が避難でき