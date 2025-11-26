東京都は、「宿泊税」の負担率を引き上げる方針を固めました。都は、現在、都内のホテルと旅館の宿泊者を対象に、1人1泊1万円以上1万5000円未満で100円、1万5000円以上で200円の宿泊税を課す「定額制」をとっています。26日に公表した素案には、宿泊料金に「3％」を課す「定率方式」に変更することが盛り込まれました。「定率方式」への変更で、物価の上昇により柔軟に対応することが可能となり、都はおよそ120億円の税収増につな