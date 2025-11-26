香港の高層マンションで火災が発生し、これまでに4人が死亡、3人がケガをしています。香港の消防当局によりますと、日本時間の26日午後4時前、香港北部の住宅団地で火災が発生したと消防に通報がありました。香港メディアによりますと、これまでに4人の死亡が確認されたほか、3人がケガをしていて、このうち2人は重体だということです。現場は8棟のマンションが集まった住宅団地で、改装工事中だったということです。また、火元の