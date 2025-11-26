あっ新生児からやるかんじ？「妊娠してますね」エコー写真を渡されたけれど、点しか見えない／365日アカチャン満喫生活（1）世界征服を企てる悪の組織。悪の総帥が待ちわびていたのは、自分のDNAから作った最凶の人造人間＝ホムンクルスの誕生でした。ホムンクルスを組織のエースに据え、すぐにも働かせることを目論んでいた総帥。しかし目覚めたホムンクルスの姿は、まさかの新生児で…!?寝かしつけ、ミルク、おむつ替えなど、慣