26日の党首討論をうけ中国政府は、改めて高市総理の台湾有事をめぐる発言の撤回を求めました。中国外務省報道官「誤った発言を撤回し、具体的行動で中国との政治的約束を履行することを厳粛に要求する」中国外務省の報道官は、26日の党首討論で高市総理が、存立危機事態に関する立場は変わっていないと説明したことについて、「日本側はいわゆる『一貫した立場』について誠実かつ正確な説明をすべきであり、概念だけを述べるだけで