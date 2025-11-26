UK¤Î¿·À¤Âå¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ê¡¼¥ô¥º¡ÊBAD NERVES¡Ë¤¬ÂÔË¾¤Î½éÍèÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£ßÚÎö¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÏÄ¤ó¤À²»¤ò¤«¤­ÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¶Ë¾å¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£70Ç¯Âå¤Î¥é¥â¡¼¥ó¥º¤ä¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î»ý¤Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿·¤·¤µ¡¢¾×·â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íý¶þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¤ÎËÜ¼Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë