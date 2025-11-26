交通事故で保護者を亡くした子供たちを支援しようと、大分県自動車販売店協会が県に寄付金を贈りました。 県自動車販売店協会が寄付金贈呈 25日は県庁で贈呈式が開かれ、橋本 仁会長が佐藤知事に約170万円の寄付金の目録を手渡しました。 ◆県自動車販売店協会 橋本仁 会長「全ディーラー、全社員が交通遺児の皆さんにクリスマスやお正月を少しでも明るく元気に過ごしてもたらえたらと思って集めた