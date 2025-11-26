国内の女性騎手で歴代最多の通算１３８２勝を挙げる宮下瞳騎手（４８）＝名古屋＝が１１月２６日、名古屋競馬場で現役最後のレースを終え、引退セレモニーが行われた。２０日に令和７年度第２回調教師免許試験に合格したことがＮＡＲ（地方競馬全国協会）から発表され、１２月１日付で調教師に転身する。この日は１Ｒから６Ｒまで６鞍で、〈５〉〈２〉〈１１〉〈８〉〈２〉〈７〉着だった。現役最後の騎乗となった６Ｒ（フッカ