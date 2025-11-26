◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯プロアマ戦（２６日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）岩井千怜（ちさと、ホンダ）が２６日、プロアマ戦で最終調整し、日米通算１０勝目となるメジャー初Ｖを誓った。今季は国内開幕戦・ダイキンオーキッドレディスで８勝目、本格参戦１年目の米ツアーで双子の姉・明愛（あきえ）と１勝ずつ挙げた。今季優勝者やポイント