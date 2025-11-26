高知市の繁華街の路上で50代の男性の尻を蹴ったとして、高知県警は11月26日、大阪府の30代の女を暴行の疑いで逮捕しました。暴行の疑いで逮捕されたのは、大阪府大阪市の自称･飲食店従業員 樋口聖弥容疑者（33）です。警察によりますと、樋口容疑者は26日午前1時45分ごろ、高知市追手筋1丁目のテナントビルの1階の通路で、高知市の50代男性の尻を背後から蹴り頭を叩いた疑いが持たれています。男性はビルにある店の従業員で、店の