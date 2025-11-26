Image: silverant こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。毎日のコーヒーやお茶、アウトドアでも活躍するマグ。陶器やセラミックもいいけど、ちょっと贅沢にチタンはいかが？machi-yaに登場したのは、チタンを得意とするアウトドアブランドsilver Ant（シルバーアント）の「結晶化チタンマグ」。名前のとおり純チタンを結晶化させ、見た目・耐久性・機