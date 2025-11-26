「なぜ高市さんをそこで非難するのか。中国が言ってくるのは分かるんです。ただ日本でもそういう人がたくさんいるということは、あなた方はなんで？日本人じゃないの？という気すらする」落語家・立川志らくの発言が物議を醸している。11月7日、衆院予算委員会で立憲民主党の岡田克也議員から “台湾有事” に関する質問を受け、『戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうる