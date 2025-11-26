プロボクサーの那須川天心が11月25日朝、自身のXで敗戦の弁を投稿し、ファンからは励ましの声が相次いでいる。那須川にとってはプロボクシング8戦めで、初の世界タイトル挑戦となったWBC世界バンタム級王座決定戦が24日、トヨタアリーナ東京でおこなわれた。同級1位の那須川は同級2位の井上拓真と対戦。0-3の判定で敗れた。プロボクシングに転向し、2023年4月のデビュー戦から続いていた連勝記録は7でストップ。キックボクシン