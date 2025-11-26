ドル指数は小幅振幅、テクニカルポイント集中する水準で＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に振幅。東京午前の９９．８７４を高値にロンドン朝方には９９．６０２と前日ＮＹ終値９９．６６４を下回った。ロンドン時間に入ると再び上昇しており、９９．８０付近で推移している。 現在の水準は１０日線（９９．７７７）、２１日線（９９．７３８）、２００日線（９９．７４９）などが集中する平均的なポイントとなっている。