香港・大埔区のマンションできょう午後、火事があり、これまでに4人が死亡、3人がけがをし、うち2人は意識不明の重体です。現場では爆発音が度々聞こえ、住民から「逃げられない」と、救助の要請が相次いだということです。火災の原因はまだ分かっていませんが、現場はマンションが立ち並ぶ団地で、大規模な修繕工事が行われ、竹製の足場が組まれていました。