Image: Amazon お肌、乾燥してません？韓国のダーマコスメブランドAesturaのアトバリア365 クリームミスト。高濃度セラミド配合の化粧水が霧のように細かく噴射、めちゃくちゃしっとりします。ジャンルとしては化粧水なのですが、保湿クリームかってくらい潤います。乾燥が気になる人、特に冬の間は試す価値あります！ 【AESTURA】アトバリア365 クリームミスト 120mL 1,87