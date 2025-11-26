大阪12月限 日経225先物49680+1080（+2.22％） TOPIX先物3367.0+77.0（+2.34％） 日経225先物（12月限）は、前日比1080円高の4万9680円で取引を終了。寄り付きは4万9000円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万9145円）にサヤ寄せする形から買いが先行して始まった。直後につけた4万8980円を安値にロングが強まり、現物の寄り付き後ほどなくしてボリンジャーバンドの-1σ（4万9120円）を突破。その後も前場