2025Ç¯11·î25Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦ËèÆü¿·Ê¹¤Ï¡¢Àè·î¥½¥¦¥ë¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÆý»ù¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï70Âå¤Î´Ú¹ñ¿Í¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡£Àè·î21Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ë¡¦Î¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¶è¤ÎÆ»Ï©¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÃæ±ûÀþ¤ò±Û¤¨¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î20ÂåÉ×ÉØ¤ÈÀ¸¸å9¥«·î¤ÎÆý»ù¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3¿Í¤Ï¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æý»ù¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È