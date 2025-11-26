中国北部、内蒙古自治区の中心都市フフホトに位置するフフホト盛楽国際空港で11月25日、実地検証試験飛行が実施され、成功しました。この国際空港は同自治区初の4F級空港（民間空港の飛行区等級で最高ランク）で、試験飛行の成功により、建設段階から就航準備段階に移行しました。今回の試験飛行は中国の航空大手・中国国際航空により500分にわたり実施されました。同空港の飛行手順、運行基準、通信航法、飛行エリアの路面状況、