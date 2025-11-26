山形県河北町の高校できょう、全国でも珍しいドキドキの体育イベントが開かれました。 【写真を見る】高校生がハラハラドキドキの社交ダンス！ 緊張しながらも華麗に踊る！（山形・河北町） 紳士の国・イギリス発祥の競技、社交ダンス。県立谷地高校では社交ダンスの発表会を毎年開いていて、今年で３０回目を迎える名物イベントです。 谷地高校の３年生３４人がプロの手ほどきを受けながら、およそ１か月間練習を重ねてきまし