首相官邸で開かれた月例経済報告等に関する関係閣僚会議＝26日午後政府は26日、11月の月例経済報告を公表し、堅調な設備投資需要や個人消費の回復傾向を踏まえ、国内景気を総括する基調判断を「緩やかに回復している」と前月から維持した。低調だった対米自動車輸出は「足元で反転の兆しがみられる」と分析。トランプ米政権が9月に日本からの輸入車に対する関税を27.5％から15％に引き下げたため。基調判断では先行きについて