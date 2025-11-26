これからの気象情報です。 27日(木)は、一時的に晴れ間が出そうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲に霜注意報が発表されています。 ◆11月27日(木)の天気 ・上越地方 夕方まではよく晴れて、洗濯物も外に干せるでしょう。 ただ、夜遅くには局地的に雷雨となりそうです。 ・中越地方 沿岸部はゆっくり天気が下り坂で、夜遅くには雨が降るでしょう。 山沿いは、おおむね晴れる見込みです。 朝は強