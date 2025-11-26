参政党の神谷宗幣代表が２６日、国会内で記者会見し、梅村みずほ参院議員をボードメンバーから解任したと発表した。神谷氏は冒頭、「ボードメンバーの梅村みずほさんを解任いたしました。理由に関しては、党内の情報について、情報管理をしっかりするように注意していたが、ガイドライン通りに行動されなかった。わが党として、非常に大きなことで、これから１８人でやっていかない時にガイドラインをしっかりと決めて、ルール