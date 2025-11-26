巨人・戸郷翔征投手（２５）が２６日に都内で契約更改交渉に臨み、６０００万円減の年俸２億４０００万円でサインした。戸郷は今季、２年連続の開幕投手を任されながらも２度の二軍降格を経験。２１試合に登板して８勝９敗、防御率４・１４と振るわず、プロ７年目で初の減俸となった。「プロ野球選手は華があるものですが、活躍しないと減俸になる。でも、いい奮起材料になるかなと。球団の期待に応えられるようにしたい」と気