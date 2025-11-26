巨人の岸田行倫捕手（２９）が２６日に都内の球団事務所で契約更改に臨み、２７００万円増の７０００万円でサインした。今季、岸田は捕手陣のなかでも一番多くスタメンマスクをかぶり（６９試合先発出場）、女房役として若手投手を支えてきた。打率２割９分３厘、３９打点をマーク。開幕捕手は甲斐に譲ったものの「想像していなかったシーズンに、結果的にはなったなというのが正直な気持ち。（５月から）チャンスをしっかりも