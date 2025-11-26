ビットコインは10月上旬のピークから約30%下落した/Justin Tallis/AFP/Getty Imagesニューヨーク（CNN）暗号資産（仮想通貨）の基準に照らしても、この数週間は波乱続きだ。デジタル資産の投資家は極端な値動きに慣れているものの、ここ6週間で1兆ドル（約155兆円8000億円）が吹き飛び、暗号資産の筋金入りの信奉者でさえ信念が試される展開になりつつある。新規参入者の間では暗号資産離れが相次ぐ。代表的な暗号資産のビットコイ