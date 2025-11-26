「欧州ＣＬ・１次リーグ、チェルシー３−０バルセロナ」（２５日、ロンドン）バルセロナがプレミアリーグの強豪に完敗。バルセロナのスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボによると、無得点に終わったのは５４試合ぶりで、これまで昨年１２月から５３戦連続で得点していた。またハンジ・フリック監督にとってもチャンピオンズリーグで無得点のまま終わるのは今回が初めて。これまでバイエルン・ミュンヘン（独）時代から３７