俳優水上恒司（26）が26日、都内で主演映画「WIND BREAKER（ウインド・ブレイカー）」（12月5日公開）の完成披露試写会に出席した。漫画アプリのマガジン・ポケットで2021年（令3）1月から連載中のコミックの実写化。現在まで単行本の累計発行部数は1000万部を超えている。「偏差値は最底辺、けんかは最強」の風鈴高校の桜遥（水上）は不良グループ・暴風鈴のメンバーとして仲間と共に、街を守るためにやくざや外敵と戦う。上映前