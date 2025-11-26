坂本龍一さんの“最後の3年半”を描いたドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』の公開にあわせて、特別パンフレットが28日から上映劇場にて発売されることが決定した。【動画】坂本龍一さんのドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』予告編同映画は、2023年3月に逝去した坂本さんが残した日記を軸に構成され、日々の記録と創作活動を通して“命の終わりとどう向き合い、何を残そうとしたのか”に迫る内