岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝がかつてのパートナーで、１１月２５日に天国へ旅立った３冠牝馬のジェンティルドンナを悼んだ。現役時代には３歳春から手綱を執り、騎乗停止期間中だったオークス以外の牝馬２冠へ導いた。また、亡くなった日と同じ１１月２５日に行われた、２０１２年のジャパンＣでは、オルフェーヴルとの壮絶な叩き合いを制し、同年の年度代表馬に輝いた。岩田康騎手は「早いですよね」と言葉を切り出すと、