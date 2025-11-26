クラウン70周年を記念した特別仕様車が登場！トヨタは2025年6月2日に、「クラウン（セダン）」に、シリーズ誕生70周年を記念した特別仕様車「Z “THE 70th”」を発売しました。「Z “THE 70th”」の最大の特徴は、エクステリアカラーにバイトーンが設定されていることです。トヨタ「クラウンセダン Z“THE 70th”」【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「クラウンセダン」です！（60枚）具体的には、「プレシャスメタル×プレ