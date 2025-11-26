ボートレース福岡SGチャレンジカップ、及びG2レディースチャレンジカップは26日、2日目の開催を終えた。痛恨だった。吉田裕平（29＝愛知）は、1号艇の2Rで6着惨敗。インからコンマ06のスタートを決めたものの、3コースから伸びた深谷知博に捲られた。レース後は「6着を取る足ではなかったんですけどね。ただ、回転調整をしたらズレていた。行き足に影響が出ていましたね」と唇をかんだ。それでも「エンジン自体は悪くない