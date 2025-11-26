老朽化が進む橋などのインフラ施設の維持・管理をテーマに11月26日、高知県南国市で有識者による会議が開かれました。高知市の建設会社・第一コンサルタンツが企画した会議では、インフラマネジメントの第一人者、家田仁さんなど6人が橋をはじめとするインフラ施設の維持・管理をテーマに意見を交わしました。第一コンサルタンツは、日本大学工学部などとともに、過疎が進む小規模自治体におけるインフラの簡易管理や