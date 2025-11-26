茨城県河内町の住宅で男性の遺体が見つかった事件で、警察は知人の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。この事件はことし7月、河内町の住宅で首や腹に複数の刺し傷がある住人の根本仁さんの遺体がみつかったものです。現場からは根本さんの財布や車などがなくなっていて警察は、26日、知人の鎌田和三容疑者を、強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、鎌田容疑者は事件後に、奪われた車両を運転しているところが防犯カメ