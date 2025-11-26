Core Ultra向けの高コスパMini-ITXマザーMSIの「MPG B860I Edge TI WIFI」は、Intel B860チップセットを搭載するMini-ITXマザーボード。8+1+1+1フェーズ/110Aの強力な電源回路を搭載するほか、5GbE、Wi-Fi 7、Thunderbolt 4など、インタフェースも充実している。基板とヒートシンクはホワイト系のカラーで、コストを抑えつつ、白いコンパクトPCを構築できる。価格は40,000円前後。MSIの「MPG B860I Edge TI WIFI」。Mini-ITXでB860