11月26日、フジテレビ系『ぽかぽか』に、北川景子が出演。朝ドラへの出演を後押しした夫・DAIGOの言葉を回想した。【関連】北川景子、家族みんなで“心が躍った”出来事を明かす「生まれた〜！みたいな」番組内で、2児の母である北川は、自身の仕事と子育ての両立について、「私が仕事を受ける時に、夫が仕事を緩くできるかどうかっていう、夫婦で話し合いをしてるんですけど」と、夫婦で話し合って仕事のオファーを受けるかどうか