25-26シーズンは好調な出だしとなったアーセナル。プレミアリーグでは12試合を終えて首位、CLでもここまで無敗と調子の良さがうかがえる。そんなアーセナルだが、スペインのMFに関心を寄せているようだ。『the Telegraph』が伝えている。ターゲットはラ・リーガのエルチェでプレイするMFロドリゴ・メンドーサ。エルチェユース出身の20歳で、スペインでは世代別代表に名を連ねている実力者だ。ポジションはMFで、1-1のドローに終わ