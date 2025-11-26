25-26シーズンのプレミアリーグでは5連勝と素晴らしいスタートダッシュを切ったリヴァプールだが、クリスタル・パレスに敗れて以降は厳しい結果が続いている。特に直近の2ゲームはホームとアウェイでそれぞれ敗れており、どちらも1ゴールも奪えず、守備面では3つの得点を許している。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、リヴァプールはこの状況を立て直すべく、プレミアリーグのボーンマスに所属するアントワ