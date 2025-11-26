25日、村上市で業務中の村上市役所の女性職員の右手の甲をビール瓶で殴り打撲を負わせた公務執行妨害と傷害の容疑で45歳の男が緊急逮捕されました。 警察によりますと、村上市藤沢の無職の男(45)は25日午後3時30分すぎ、村上市の屋外で村上市役所の50代の女性職員に対し、持っていた空のビール瓶で女性の右手の甲を1回殴るなどの暴行を加え打撲を負わせた疑いがもたれています。 女性から110番通報があり、駆け