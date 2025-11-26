日本航空（JAL）は、出雲大社で神在祭が開催されることに合わせ、東京/羽田〜出雲線の機材を大型化するほか、お出迎えイベントを開催する。11月29日夕方から12月6日夕方まで、全国の神々が出雲大社に集う神在月とされ、29日には神迎神事、30日と4日、6日には神在祭が開かれる。11月と12月には1日5往復の全便をボーイング767-300ER型機で運航し、供給座席数を増加させる。昨年は臨時便を運航していた。29日午前には出雲空港の到着出