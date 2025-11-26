MVP争いを演じたジャッジとローリーの共闘に米国の期待は高まるばかりだ(C)Getty Images今季のMLBを沸かせた2人の共闘実現に期待が高まっている。歴史的な僅差となったMVP争いを演じた、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）とカル・ローリー（マリナーズ）はすでに、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表メンバーに選ばれている。ア・リーグ打撃各部門でトップクラスの成績を残し、リーグMVPは僅かの差で