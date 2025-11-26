サンフレッチェは、チームを４年間指揮したスキッベ監督が今シーズン限りで退任すると発表しました。サポーターからは惜しむ声が聞かれました。ミヒャエル・スキッベ監督はドイツ出身の６０歳です。２０２２年に監督に就任すると、ハイプレスを軸とした強度の強いサッカーを展開。就任１年目のルヴァンカップでクラブ初のカップ戦優勝に導くなど、タイトルから遠ざかっていたチームを立て