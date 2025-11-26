ショッピングモールのトイレで、天井から落ちてきたのは…小型カメラ。 【写真を見る】｢恥ずかしい感じの自分が写っていた…｣ トイレの通気口から落ちてきたのは“小型カメラ” ショッピングモールで被害受けた54歳女性が語る （被害女性）「最初気持ち悪い感じだった。恥ずかしいっていうか。自分が写っちゃっているのかなと思って…」 先月12日、愛知県豊川市内のショッピングモールでの出来事でした。買い