佐渡トキ保護センターで飼育中のトキ「優優」が死んでいたことがわかりました。 県と環境省によりますと、24日午後3時すぎ、佐渡トキ保護センターでトキ1羽「優優(オス・26歳)」が死んだと発表しました。 「優優」は1999年に中国から贈られた「友友」と「洋洋」との間の子で、同年に日本初の人工ふ化により誕生しました。「優優」は22日から採食量の低下が見られていて、24日は与えたエサを吐き戻していました。