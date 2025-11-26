やす子（27）への不適切投稿で大炎上したフワちゃんは女子プロレスで、強制性交等罪で’20年に懲役4年の実刑判決を受けた新井浩文（46）は舞台の日替わりゲストで……。やらかした芸能人たちが次々と復帰する中、“次に続く”のは──。業界で「そろそろ復帰が近い」と囁かれているのは、スピードワゴンの小沢一敬（52）だ。’23年12月、週刊文春によって松本人志（62）が飲み会で女性に性的行為を強要した疑惑が報じられた。「一