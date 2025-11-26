県内では毎年２万人以上ががんにかかり、８０００人以上が亡くなっています。ことしも“あの悪魔”が「がん検診」の大切さを訴えました。■デーモン閣下「広島県のがん対策を盛り上げていこうではないか。本日は誠におめでとう」激励したのは、県のがん検診啓発特使を務める「デーモン閣下」です。がん対策に取り組む県内企業のうち、検診の受診率などで高い成果をあげた３社を表彰しました。自身もがんの手術を受