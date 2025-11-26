朝日新聞社は26日、10月3日付夕刊に掲載したウミガメをくわえるタヌキの写真について、生成人工知能（AI）を使い加工され、事実と異なる部分があったとして取り消した。鹿児島県・屋久島のウミガメ保護団体から提供された写真で「確認が不十分だった」とし、今後は加工や生成の有無の確認を徹底するなど再発防止に努めるという。26日付夕刊で経緯を説明した。写真は屋久島の砂浜でふ化したばかりのウミガメがタヌキに食べられ