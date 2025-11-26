昨日（11月25日）午後6時1分頃、阿蘇地方を震源とする強い地震がありました。 【写真を見る】床に散乱した食器／落石で県道が通行止めに 熊本県内で震度5強以上の揺れを観測したのは、2019年1月以来です。 落ちて道路をふさいだ岩に乗用車が衝突 最大震度5強の揺れを観測した熊本県産山村の今朝（26日）の様子です。大きな岩が県道を塞ぎ、全面通行止めとなっていました。 記者「斜面から落ちてきた岩は、路面を陥没させてこ